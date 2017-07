Arsene Wenger o transferach Alexisa Sancheza i Oliviera Giroud. Wideo

Nie będzie wielkich transferów Alexisa Sancheza i Oliviera Girouda. Arsene Wenger zapewnił, że wspomniana dwójka piłkarzy nigdzie się nie wybiera. Szkoleniowiec nie ma zamiaru oddawać Chilijczyka innym klubom, a zwłaszcza któremuś z ligowych rywali. Podobnie sprawa ma się z Olivierem Giroudem. - Nasi piłkarze mają ważne umowy i oczekujemy od nich, że to uszanują i je wypełnią - powiedział Wenger. Przypomnijmy, że na początku okienka do „Kanonierów” dołączył Alexandre Lacazette. Londyńczycy śledzą także sytuację Thomasa Lemara z AS Monaco, którego transfer, zdaniem angielskich mediów, jest już niemal przesądzony. Źródło: Press Focus/x-news