Vadis Odjidja-Ofoe odchodzi z Legii. "Porażka zarządzających klubem". Wideo

Koniec transferowej sagi z Vadisem Odjidją-Ofoe. Najlepszy zawodnik minionego sezonu Lotto Ekstraklasy zamienił ostatecznie warszawską Legię na Olympiakos Pireus. Mistrzowie Grecji zapłacą za Belga 3 miliony euro, a "Wojskowi" zapewnili sobie także 20 procent z kolejnego transferu Belga. - Jego strata może odbić się na zdrowiu finansowym Legii, jak i na grze warszawskiej jedenastki. Z niewolnika nie ma pracownika. Ktoś tę umowę tworzył, ktoś tę umowę podpisywał i doskonale można sobie było zdawać sprawę, co z tego będzie. No i wyszło tak, jak wyszło. To jest porażka drużyny, to jest porażka tych, którzy zarządzają stołecznym klubem - skomentował Piotr Czachowski, były piłkarz Legii Warszawa. Źródło: Press Focus/x-news