Gigantyczna podwyżka dla Arturo Vidala? Wideo

Robert Lewandowski straci pozycję najlepiej opłacanego piłkarza Bundesligi? Jak podają niemieckie media, Bayern Monachium szykuje równie wielkie pieniądze, by przekonać do pozostania w klubie pomocnika Arturo Vidala. Kilka dni temu chilijska prasa poinformowała, że mistrzowie Niemiec odrzucili lukratywną ofertę Interu Mediolan, który gotów był zapłacić za Vidala niemal 60 milionów euro. Bayern zdaje sobie sprawę, że pod nieobecność Xabiego Alonso, który zakończył profesjonalną karierę, to właśnie triumfator Copa America będzie kluczowym zawodnikiem w środku pola. Szefowie ekipy z Bawarii gotowi są więc głęboko sięgnąć do kieszeni, by Chilijczyk pozostał w Monachium. Źródło: Press Focus/x-news