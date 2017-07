Wojciech Szczęsny nie jest już bramkarzem AS Roma. Wideo

Wojciech Szczęsny nie jest już bramkarzem AS Roma. Piłkarz opublikował na swoim profilu na Instagramie wiadomość do kibiców włoskiego klubu. - Właśnie zdałem sobie sprawę, że czerwiec dobiegł końca i nie jestem już zawodnikiem Romy. Nie jestem w stanie podziękować za otrzymaną szansę, sztabowi szkoleniowemu za to, że pomógł mi dojrzeć jako piłkarzowi, moim kolegom za wszystkie wspaniałe chwile i zwycięstwa, które dzieliliśmy i kibicom, którzy zawsze okazywali mi wielkie wsparcie i stali za drużyną murem. Dziękuję Wam. Forza Roma - napisał Szczęsny. To oznacza, że Polak wróci z wypożyczenia do swojego macierzystego klubu Arsenalu Londynu. Źródło: Press Focus/x-news