Lewandowski następcą Ronaldo w Realu? Kibice mają innego faowryta. Wideo

Hiszpańskie media od kilku dni żyją sensacyjnymi doniesieniami o możliwym odejściu Cristiano Ronaldo z Realu Madryt. Po ogromnym zamieszaniu z tamtejszym fiskusem, który oskarżył go o unikanie płacenia podatków na kwotę niemal 15 mln euro, Portugalczyk chce zmienić otoczenie. Wśród klubów, które są ponoć zainteresowane usługami gracza „Królewskich” wymienia się PSG i Manchester United, w którym przed laty występował CR7. „Marca” na swojej stronie internetowej prowadzi ankietę, w której pyta kibiców o to, kogo widzieliby jako następcę Ronaldo. Do wyboru jest pięć nazwisk: Kylian Mbappe z Monaco, Antoine Griezmann z Atletico, Neymar z Barcelony, Paolo Dybala z Juventusu oraz Robert Lewandowski z Bayernu Monachium. W ankiecie oddano już ponad 110 tysięcy głosów. Źródło: Press Focus/x-news