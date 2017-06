Marco Verratti chce odejść z PSG. Wideo

Marco Verratti będzie jednym z najgorętszych nazwisk w letnim okienku transferowym. Utalentowany pomocnik Paris Saint-Germain poinformował klub, że mimo kontraktu ważnego do czerwca 2021 roku, chce opuścić Parc des Princes. Największe zainteresowanie jego usługami wyraża FC Barcelona, która we Włochu widzi idealnego następcę Xaviego. 24-latka kusi także aktualny mistrz Anglii Chelsea. Trener Antonio Conte pracował już z piłkarzem w reprezentacji Włoch. Kolejnym zainteresowanym jest Carlo Ancelotti, który jest wielkim fanem talentu pomocnika i bardzo chciałby go sprowadzić do Bayernu Monachium. Źródło: Press Focus/x-news