Tomasz Iwan: Potencjał ofensywny mamy bardzo duży. Wideo

Piłkarska reprezentacja Polski wygrała 3-1 z Rumunią w sobotnim meczu eliminacji mistrzostw świata. Ciekawostką było to, że w drugiej połowie "Biało-czerwoni" grali... trzema napastnikami. Poza Robertem Lewandowskim, na boisku przebywali jeszcze Arkadiusz Milik i Łukasz Teodorczyk. - Robert jest liderem i kapitanem tej drużyny, natomiast on sam podkreśla, że zwycięstwa są nasze wspólne. Udało nam się stworzyć kolektyw zgranych ludzi, którzy się lubią, szanują i wiedzą, jaki mają cel. Cieszymy się, że mamy taką siłę uderzenia, bo oprócz Roberta jest także Łukasz Teodorczyk, jest Kamil Wilczek, jest Arek Milik, więc ten potencjał ofensywny jest bardzo duży. To chyba cieszy kibiców, bo zdobywamy wiele bramek - powiedział Tomasz Iwan, dyrektor piłkarskiej reprezentacji Polski. Źródło: TVN24/x-news