Tomasz Iwan: Jesteśmy postrzegani jako drużyna europejskiej klasy. Wideo

Piłkarska reprezentacja Polski kroczy od rekordu do rekordu. Najpierw "Biało-czerwoni" awansowali - po raz pierwszy w historii - na 10. miejsce w czerwcowym rankingu FIFA, a wiadomo już, że w lipcowym zestawieniu kadra Adama Nawałki będzie plasowała się co najmniej na 7. pozycji. - Te rankingi mają to do siebie, że rozstawiają drużyny w przypadku wielkich turniejów i powodują, że ta droga do sukcesu jest prostsza. Przez ostatnie lata wywalczyliśmy sobie tę pozycję, cały czas na nią pracujemy i jesteśmy już postrzegani jako drużyna klasy europejskiej - powiedział Tomasz Iwan, dyrektor reprezentacji Polski. Źródło: TVN24/x-news