Michał Listkiewicz: Fajna liga, fajny sezon. Wideo

W niedzielę (4 czerwca) zakończył się sezon 2016/2017 piłkarskiej Lotto Ekstraklasy. Mistrzem Polski została Legia Warszawa, na podium znalazły się jeszcze ekipy Jagiellonii Białystok i Lecha Poznań. W ostatniej kolejce szanse na tytuł miały jednak aż cztery zespoły (poza wymienionymi - także Lechia Gdańsk). Mimo to Michał Listkiewicz, były prezes PZPN, uważa, że obecny system rozgrywek nie jest tym idealnym. - Bardzo fajna liga, bardzo fajny sezon. Dawno nie zdarzyło się, żeby cztery kluby miały w ostatniej kolejce szansę na mistrzostwo. Kibice to kochają. To świadczy, że ta liga jest atrakcyjna. Aczkolwiek ja jestem zwolennikiem tego angielskiego, klasycznego systemu, że są dwie rundy. I myślę, że doczekamy się za kilka lat, że będzie w ekstraklasie 18 drużyn - powiedział Listkiewicz. Źródło: TVN24/x-news