Piłkarze Chelsea w bojowych nastrojach przed finałem Pucharu Anglii

27 maja na Wembley Arsenal zagra z Chelsea w finale FA Cup. Dla "Kanonierów" będzie to okazja na wywalczenie jedynego trofeum w tym sezonie. "The Blues" mogą za to sięgnąć po podwójną koronę. - Jeśli wygramy Puchar Anglii, to będziemy mogli powiedzieć, że rozegraliśmy perfekcyjny sezon, który na zawsze pozostanie w naszej pamięci. Równać się z nim mógłby tylko ten, w którym triumfowaliśmy w Lidze Mistrzów. Bycie kapitanem zespołu w momencie, w którym zwyciężyliśmy w lidze i zaszliśmy bardzo daleko w Pucharze Anglii, jest czymś niezwykłym - powiedział Gary Cahill. Źródło: Press Association/x-news