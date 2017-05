Cristiano Ronaldo ostro odpowiada krytykom. Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Real Madryt dzięki zwycięstwu 2-0 w meczu z Malagą świętuje rekordowe 33. mistrzostwo Hiszpanii. Dla podopiecznych Zinedine’a Zidane’a to pierwszy taki puchar od pięciu lat. Największa gwiazda „Królewskich”, Cristiano Ronaldo, skorzystał z okazji by odpowiedzieć wszystkim krytykom, którzy nie dawali mu spokoju w trakcie sezonu. - Ludzie mówią o mnie, jakbym był przestępcą, a tak naprawdę g... o mnie wiedzą. Nie jestem święty, ale nie jestem też diabłem. Mylą to, kim jestem na boisku z tym, kim jestem poza nim - powiedział piłkarz w rozmowie z dziennikiem „Marca”. Źródło: Press Focus/x-news