Pep Guardiola: Wszystko było w naszych rękach. Wideo

W meczu 38. kolejki Premier League Manchester City pokonał Watford 5-0 i zakończył sezon na trzecim miejscu z dorobkiem 78 punktów. Dało to "The Citizens" bezpośredni awans do Ligi Mistrzów. - Wszystko było w naszych rękach, niezależnie od tego, co by się wydarzyło na Anfield i Emirates Stadium. Od początku pokazywaliśmy, że zależy nam wyłącznie na zwycięstwie. Walka o awans do Ligi Mistrzów z każdym sezonem będzie coraz bardziej wymagająca. Nam udało się to osiągnąć po raz kolejny, ale za to powiększyła się różnica między nami a Chelsea i Tottenhamem. Aby ją zmniejszyć, musimy grać lepiej - powiedział Pep Guardiola. Źrodło: Press Association/x-news