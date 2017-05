Arsene Wenger: Ten sezon to nie katastrofa. Wideo

Arenal wciąż walczy o to, aby zakończyć trwający sezon Premier League na miejscu dającym prawo gry w najbliższej edycji Ligi Mistrzów. We wtorek "Kanonierzy", którzy plasują się na piątym miejscu, zmierzą się u siebie z Sunderlandem. - Rozpoczęliśmy rozgrywki z myślą o tym, aby wygrać Premier League. Jeśli nie osiągasz założonego celu, to nigdy nie jesteś w pełni szczęśliwy. Z drugiej strony nie można powiedzieć, żeby ten sezon był katastrofą - stwierdził trener Arsenalu Arsene Wenger. Źródło: Press Association/x-news