Pep Guardiola: Pablo Zabaleta to legenda. Wideo

Pablo Zabaleta odejdzie po sezonie z Manchesteru City. Argentyńczyk spędził w ekipie "The Citizens" dziewięć lat, rozegrał dla klubu ponad 300 meczów i dwukrotnie sięgał po mistrzostwo Anglii. - Pablo to legenda. Trudno będzie kogoś takiego zastąpić. Przede wszystkim najpierw musielibyśmy mieć kogoś o takiej osobowości, a poza tym ten ktoś musiałby być w klubie tak długo, jak Pablo. To nie jest tak, że wyciągasz jednego piłkarza, wkładasz drugiego i masz już Zabaletę - powiedział trener Manchesteru City Pep Guardiola. Źródło: Press Association/x-news