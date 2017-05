Juergen Klopp: Wiemy, jaka jest sytuacja w lidze. Wideo

Liverpoolowi w sezonie ligowym pozostał do rozegrania tylko jeden mecz. 21 maja "The Reds" zmierzą się na własnym stadionie z ekipą, która żegna się z Premier League, Middlesbrough. - Na 100 procent zachowamy koncentrację. Doskonale wiemy, jaka jest sytuacja w lidze i jakiej wagi jest nasz kolejny mecz. Żaden z moich graczy nie zlekceważy przeciwnika. Ten sezon jest dla Middlesbrough bardzo wymagający. Z pewnością ciężko im się cieszyć piłką. Będą to chcieli zmienić w najbliższym spotkaniu i czerpać radość z gry na Anfield. Spróbują rozegrać udany mecz i utrudnić nam życie - powiedział trener Liverpoolu Juergen Klopp. Źródło: Press Association/x-news