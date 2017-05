Jose Mourinho: Podołaliśmy wyzwaniu. Wideo

Manchester United zremisował z Celtą Vigo 1-1 w rewanżowym meczu półfinałowym Ligi Europejskiej. "Czerwone Diabły" wywalczyły awans do finału tych rozgrywek dzięki wygranej 1-0 w pierwszym spotkaniu. W wielkim finale, który zostanie rozegrany w Sztokholmie angielski zespół zmierzy się z Ajaksem Amsterdam. - Finał Ligi Europejskiej będzie ostatnim meczem w tym sezonie i chcemy go zakończyć w najlepszy możliwy sposób. Podołaliśmy wyzwaniu, choć były momenty, gdzie spotkanie nam się nie układało, mieliśmy problemy, a rywal grał lepiej od nas. Jednak nasze nastawienie psychiczne, chęć wygranej i jedność w zespole sprawiła, że walczyliśmy skutecznie do końca - powiedział Jose Mourinho. Źródło: Press Association/x-news