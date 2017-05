Leszek Ojrzyński: Makabryczna pierwsza połowa. Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Arka Gdynia przegrała na wyjeździe z Cracovią 0-2 w ostatnim meczu 32. kolejki Lotto Ekstraklasy. - Na pewno nie jesteśmy zadowoleni. Drużyna gospodarzy była od nas zdecydowanie lepsza, zwłaszcza w pierwszej połowie. To, co stwarzaliśmy, to były rzeczy niesamowite. Nie wiem, czy byliśmy jeszcze przy Pucharze Polski i na Stadionie Narodowym, czy mieliśmy głowy gdzieś w chmurach, bo sami prowokowaliśmy pewne sytuacje - skomentował trener Arki Gdynia Leszek Ojrzyński. Źródło: Press Focus/x-news