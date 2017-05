Jose Mourinho: Cieszę się szczęściem fanów Arsenalu. Wideo

Arsenal pokonał Manchester United 2-0 w meczu 36. kolejki Premier League. - Cieszę się szczęściem kibiców Arenalu. To pierwszy raz, gdy opuszczam Highbury lub Emirates i są zadowoleni. Gdy kończyliśmy mecze na Highbury, płakali. Gdy kończyliśmy mecze na Emirates, płakali. Wracali do domów z nisko opuszczonymi głowami. Dziś w końcu mają okazję do machania szalikami. To naprawdę fajne, mówię szczerze - powiedział Jose Mourinho, trener Manchesteru United. Źródło: Press Association/x-news