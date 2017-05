Arsene Wenger o meczu z Manchesterem United. Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Arsenal pokonał Manchester United 2-0 w meczu 36. kolejki Premier League. - Zaczęliśmy ten mecz nerwowo, piłkarze United mocno na nas naciskali. Powoli się rozwijaliśmy, a w drugiej połowie udało nam się całkowicie przejąć kontrolę. Przy pierwszej bramce mieliśmy sporo szczęścia, natomiast druga była kwestią świetnych umiejętności. Cieszę się, że to Danny Welbeck ją zdobył, bo gdy grasz na pozycji środkowego napastnika gole to wszystko, czego ci trzeba. To było ważne zwycięstwo, bo niedawno przegraliśmy z Tottenhamem, co nie przytrafia nam się często - powiedział Arsene Wenger, trener "Kanonierów". Źródło: Press Association/x-news