Bartosz Kapustka na celowniku AS Roma? Wideo

Transfer Bartosza Kapustki do Leicester City póki co jest sporym niewypałem. 20-latek dostaje niewiele szans gry, a jego pozycji w drużynie nie zmieniło odejście Claudio Ranieriego i przejęcie zespołu przez Craiga Shakespeare’a. Sytuacja Kapustki może się jednak wkrótce odmienić, bo, jak donoszą włoskie media, znalazł się on na celowniku Romy. Źródło: Foto Olimpik/x-news