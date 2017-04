Craig Shakespeare: Wiemy, co musimy zrobić w rewanżu. Wideo

Atletico Madryt wygrało 1-0 w pierwszym z dwóch meczów ćwierćfinału Ligi Mistrzów z Leicester. Rewanż odbędzie się we wtorek 18 kwietnia. - Przed meczem wiedzieliśmy, że będzie to trudne spotkanie. Atletico to bardzo dobry zespół, etyka tego zespołu jest wyjątkowa, ale mieliśmy tego świadomość. Byliśmy gotowi na to wyzwanie. Najważniejsze, że wciąż jesteśmy w grze. Nasi kibice są szczęśliwi, że mogą oglądać swoją drużynę w Lidze Mistrzów i chcemy, by mogli robić to jak najdłużej. Musimy w rewanżu więcej atakować i wykorzystywać nadarzające się szanse. Doskonale wiemy, co musimy zrobić, aby wywalczyć awans - powiedział Craig Shakespeare, trener Leicester. Źródło: Press Association/x-news