Robert Lewandowski wraca. Na Real padł blady strach. Wideo

We wtorek odbędzie się rewanżowy mecz 1/4 finału Ligi Mistrzów Real Madryt - Bayern Monachium. Do składu Bawarczyków wraca Robert Lewandowski, który opuścił pierwsze starcie z powodu kontuzji barku. Kapitan reprezentacji Polski trenuje już z pełnym obciążeniem i - jak zapewnił - będzie gotowy na bój w stolicy Hiszpanii. Powrót Lewandowskiego sprawił, że na rywali padł blady strach. Dziennik "As" podał wprost, że Cristiano Ronaldo i spółka najbardziej powinni obawiać się właśnie "Lewego". Źródło: Press Focus/x-news