Jose Mourinho: Zabilibyście mnie, gdybym wystawił drugi skład. Wideo

Dwumecz Manchesteru United z Anderlechtem w ćwierćfinale Ligi Europejskiej przedzielony będzie hitowym starciem z Chelsea w Premier League. W związku z tym, że "Czerwone Diabły" plasują się w tym momencie dopiero na 5. miejscu w lidze, dziennikarze zastanawiali się, czy Jose Mourinho nie skupi się wyłącznie na LE, której zwycięzca także wywalczy prawo gry w Lidze Mistrzów, i nie odpuści spotkania z "The Blues". - Jeśli wciąż są matematyczne szanse, by zakończyć sezon w czołowej czwórce, to myślę, że zabilibyście mnie, gdybym na mecz z Chelsea wystawił drugi skład. Całe środowisko piłkarskie w tym kraju by mnie zabiło - odparł "The Special One". Źródło: Press Association/x-news