Tomasz Iwan o sytuacji Grzegorza Krychowiaka w PSG. Wideo

Grzegorz Krychowiak nie może zaliczyć trwającego sezonu do udanych. Polak nie gra zbyt wiele w barwach PSG, a w mediach pojawiały się spekulacje, że nie jest w stanie zaaklimatyzować się w zespole. Kiepską sytuację pomocnika planują wykorzystać zainteresowane nim klub z Francji, Włoch czy Anglii. - Grzegorz zastanawia się nad swoją przyszłością. Nie ma nic gorszego niż siedzenie na ławce czy trybunach, bo nie po to się trenuje. Po powrocie do zdrowia musi grać dla siebie i dla reprezentacji. Jestem przekonany, że latem znajdzie najlepsze rozwiązanie i będziemy mieli z niego dużo pociechy w kadrze - powiedział dyrektor reprezentacji Polski ds. organizacyjnych Tomasz Iwan. Źródło: TVN24/x-news