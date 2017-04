Sergio Ramos już wie, co będzie robił po zakończeniu kariery. Wideo

Wielu piłkarzy ma problem z pomysłem na siebie po zakończeniu kariery. Do tej grupy z pewnością nie należy jednak Sergio Ramos. Choć 31-letniemu obrońcy Realu Madryt daleko jeszcze do odwieszenia butów na kołek, już teraz doskonale wie, co chciałby robić, gdy zdecyduje się pożegnać z boiskiem. Źródło: Press Focus/x-news