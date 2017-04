Imponujący rekord w Bundeslidze. Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Imponującym osiągnięciem może pochwalić się Andreas Christensen, piłkarz Borussii Moenchengladbach. W spotkaniu 27. kolejki Bundesligi przeciwko Hercie Berlin Duńczyk miał ponad 98 procent celnych podań. Aż 112 ze 114 zagrań obrońcy trafiło do adresata, co jest zdecydowanym rekordem bieżących rozgrywek wśród zawodników, którzy zaliczyli co najmniej 50 podań w meczu. Dokonaniu Christensena nie umniejsza nawet fakt, iż jako obrońca najczęściej podawał do blisko ustawionych partnerów. Źródło: Press Focus/x-news