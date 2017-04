Porównał Alvaro Moratę do Roberta Lewandowskiego. Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Alvaro Morata, napastnik Realu Madryt, skompletował hat-tricka w ostatnim spotkaniu ligowym przeciwko Leganes i - zgodnie z hiszpańską tradycją - zabrał do domu piłkę, którą rozgrywano mecz. Na futbolówce podpisali się koledzy z drużyny, składając snajperowi gratulacje. Jedne z nich, autorstwa Sergio Ramosa, szczególnie spodobały się piłkarzowi. - Gratulacje, "Moratoski". Oby więcej! - napisał obrońca "Królewskich". Było to oczywiście nawiązanie do kapitana reprezentacji Polski, Roberta Lewandowskiego, który jest jednym z piłkarskich idoli Moraty. Źródło: Press Focus/x-news