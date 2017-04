FIFA przymyka oko na niewolnictwo? Wideo

FIFA daje zielone światło niewolnictwu? Śledztwo norweskiego magazynu "Josimar" wykazało, że przy budowie stadionu w Sankt Petersburgu, na którym odbędą się mecze mundialu w 2018 roku, pracowało za głodowe stawki co najmniej 110 robotników z Korei Północnej. - To, co zobaczyliśmy, było nieludzkie i nie do zaakceptowania. Koreańczycy z Północy byli przetrzymywani jak więźniowie albo niewolnicy. Przez całą dobę byli pod nadzorem i nie mieli żadnego kontaktu ze światem zewnętrznym - powiedział prawnik Andriej Jakimow, opisując warunki, w jakich zastano robotników/RUPTLY/x-news