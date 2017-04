Maxwell sięgnął po 36. trofeum w karierze. Wideo

Z uznaniem patrzy na niego Zlatan Ibrahimović, sukcesów zazdrościć może Lionel Messi. Mowa o Maxwellu, który został najbardziej utytułowanym zawodnikiem, grającym w Europie. 1 kwietnia piłkarze PSG sięgnęli po Puchar Ligi Francuskiej, pokonując w finałowym meczu AS Monaco 4-1. Dla Maxwella, który akurat przesiedział to spotkanie na ławce rezerwowych, było to już 36. trofeum w karierze. Tym samym Brazylijczyk wyrównał osiągnięcie Oleksandra Szowkowskiego, byłego bramkarza Dynama Kijów, i wspólnie z nim, zajmuje pierwsze miejsce na liście najbardziej utytułowanych zawodników grających w Europie. Źródło: Press Focus/x-news