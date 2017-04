Schalke 04 - Borussia Dortmund 1-1. Kontrowersje podczas derbów. Wideo

Podczas derbów Zagłębia Ruhry po raz kolejny nie zabrakło kontrowersji. 1 kwietnia na Veltins Arena Schalke zremisowało z Borussią Dortmund 1-1, jednak to nie o przebiegu meczu głośno jest w Niemczech. Po golu na 1-0 dla gości, jego strzelec, Pierre-Emerick Aubameyang, po raz kolejny założył na głowę maskę, by świętować w niej zdobycie bramki. Okazało się jednak, że był to element kampanii reklamowej firmy odzieżowej, sponsorującej Gabończyka. Aubameyang najprawdopodobniej zostanie ukarany finansowo przez klub. Kłopoty może mieć także maskotka Schalke. Po końcowym gwizdku Erwin podniósł z murawy czerwoną kartkę rzuconą z trybun i pokazał ją Felixowi Zwayerowi. Zachowaniem tym zajmie się teraz Niemiecka Federacja Piłkarska. Źródło: Press Focus/x-news