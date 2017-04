Jose Mourinho o meczu z West Bromwich Albion. Wideo

Manchester United zremisował bezbramkowo z West Bromwich Albion. Strata punktów oddaliła zespół z Old Trafford od czwartego miejsca w tabeli, gwarantującego grę w eliminacjach Ligi Mistrzów. "Czerwone Diabły" są niepokonane w Premier League od 19 spotkań, ale aż 9 z nich kończyło się podziałem punktów. - Zbyt często remisujemy na własnym stadionie. Czasami podział punktów na wyjeździe jest do zaakceptowania, można uznać to za pozytywny rezultat. Ale u siebie remisowaliśmy zbyt wiele razy - powiedział trener Manchesteru United Jose Mourinho. Źródło: Press Association/x-news