Włodzimierz Lubański skomentował decyzję Łukasz Teodorczyka. Wideo

Anderlecht Bruksela ogłosił, że Łukasz Teodorczyk podpisał z klubem nowy kontrakt, który będzie obowiązywał do 2020 roku. - Uważam, że dobrze zrobił, bo to jest kontynuacja kariery, która się bardzo dobrze rozwinęła w Anderlechcie. Wydaje mi się, że ta decyzja jest słuszna, tym bardziej że na pewno zabezpieczył się na to, żeby móc odejść w momencie, kiedy będzie dobra oferta. Rozmawiałem z Łukaszem niedawno i zwrócił mi uwagę, że chyba podpisze w Anderlechcie, ale myśli o ewentualnym transferze za rok, dwa, a nie teraz - powiedział mieszkający na stałe w Belgii Włodzimierz Lubański. Źródło: Press Focus/x-news