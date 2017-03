Rzuty wolne nową bronią Roberta Lewandowskiego. Wideo

Rzuty wolne to kolejna groźna broń w arsenale Roberta Lewandowskiego. Polak zaczął regularnie zdobywać z nich bramki zarówno w barwach Bayernu, jak i reprezentacji. - Obojętnie, czy to sport, czy jakakolwiek inna dziedzina, uczymy się całe życie. Znając Roberta ładnych parę lat, dla mnie to nic dziwnego, że nie osiada na laurach - powiedział były reprezentant Polski i klubowy kolega Lewandowskiego z Lecha Poznań, Bartosz Bosacki. Źródło: Press Focus/x-news