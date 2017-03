Andres Iniesta nie chciał przenosić się do Barcelony. Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Andres Iniesta przyznał, że nie chciał opuszczać swojego rodzinnego miasta i bliskich, by dołączyć do Barcelony. - Na początku byłem przeciwny przeprowadzce, bo wiązało się to z wyjazdem w odległe miejsce z dala od rodziny. Po upływie czasu i rozmowach z ojcem potraktowałem to jako wyzwanie. Pierwsze miesiące w nowym miejscu były najgorszymi w moim życiu, ale z pomocą ludzi, którzy mnie otaczali, z każdym dniem było dużo lepiej - przyznał Hiszpan. Źródło: Press Focus/x-news