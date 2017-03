Niemcy - Anglia. Lukas Podolski zagra ostatni mecz w kadrze

Lukas Podolski rozegra dziś 130. mecz w reprezentacji Niemiec, w towarzyskiej potyczce z Anglią. Będzie to jednocześnie pożegnanie piłkarza z kadrą prowadzoną przez Joachima Loewa. - Wyjście w środę na boisko by rozegrać swój 130. mecz w reprezentacji jest dla mnie czymś niepojętym. Jestem dumny ze wszystkiego, co razem osiągnęliśmy i nie mogę doczekać się spotkania z Anglią - powiedział Podolski.