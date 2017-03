Fan Trabzonsporu musiał umyć 10 tysięcy krzesełek

Aż dziesięć tysięcy krzesełek musiał wyczyścić kibic Trabzonsporu, którego przyłapano podczas meczu na... staniu na jednym z nich. Szefowie bordowo-niebieskich wielokrotnie apelowali do fanów, by nie niszczyli w ten sposób siedzisk. Prośby jednak nie przynosiły efektów, dlatego Turcy postanowili sięgnąć po mocniejsze argumenty. Trabzonspor odnalazł mężczyznę, który nie potrafił dostosować się do regulaminu i wymierzył mu wyjątkowo surową karę. Dostawca: x-news