Jose Mourinho o meczu z FK Rostów. Wideo

Manchester United pokonał u siebie FK Rostów 1-0 w rewanżowym spotkaniu 1/8 finału Ligi Europejskiej. W pierwszym starciu padł remis 1-1, dlatego to "Czerwone Diabły" mogą cieszyć się z awansu do ćwierćfinału. - To świetnie zorganizowany zespół, który dobrze gra z kontry. Bardzo trudno gra się z takimi drużynami. Nasz plan na spotkanie był taki, aby jak najszybciej je rozstrzygnąć, gdy jeszcze mieliśmy na to energię. W pierwszej połowie graliśmy tak, jakbyśmy to my musieli strzelić gola - stwierdził Jose Mourinho, trener Manchesteru United. Źródło: Press Association/x-news