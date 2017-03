Trener Anglików Gareth Southgate odkrył karty. Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Gareth Southgate ogłosił listę powołanych do reprezentacji Anglii na najbliższe zgrupowanie. "Synowie Albionu" najpierw w środę 22 marca zagrają towarzysko z Niemcami, natomiast trzy dni później zmierzą się z Litwą w kwalifikacjach do przyszłorocznych mistrzostw świata. Wśród powołanych zabrakło m.in. Wayne'a Rooneya i Theo Walcotta, pojawił się natomiast Jermain Defoe. - Mecz z Niemcami posłuży nam przede wszystkim jako przykład tego, co należy poprawić. Chcemy go też wygrać, to dodałoby nam dużo pewności siebie. Musimy jednak zrobić wszystko, żeby wywieźć trzy punkty ze starcia z Litwą, dlatego musimy poszukać odpowiedniego balansu. To będzie dla nas dobre wyzwanie - powiedział selekcjoner reprezentacji Anglii. Źródło: Press Association/x-news