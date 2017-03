Ronald Koeman stanowczo zareagował na słowa Romelu Lukaku. Wideo

Romelu Lukaku w szczerym wywiadzie z brytyjskimi dziennikarzami skrytykował politykę transferową Evertonu i zarzucił mu brak ambicji w walce o największe trofea. Na słowa belgijskiego napastnika stanowczo zareagował trener "The Tofees" Ronald Koeman. - Nie jestem zadowolony z powodu słów, jakie Romelu powiedział dziennikarzom. Jeżeli Everton byłby klubem, który nie ma zbyt wielkich ambicji, to nie pracowałbym tutaj. Wiemy, że to jeden z najlepszych napastników świata, jednak sprawy pozaboiskowe powinny być załatwiane przez menedżera i władze klubu. Nie boję się o jego przyszłość w naszym klubie, bo jest związany z nami jeszcze dwuletnim kontraktem - powiedział szkoleniowiec. Źródło: Press Association/x-news