Prezes Bayernu: To nie jest wycieczka pracownicza, tylko Liga Mistrzów. Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Bayern Monachium wyleciał w poniedziałek do Londynu na rewanżowe spotkanie 1/8 finału Ligi Mistrzów z Arsenalem. W pierwszym meczu Bawarczycy wygrali 5-1 i na Emirates Stadium muszą jedynie dopełnić formalności. - To nie jest wycieczka pracownicza, tylko Liga Mistrzów. Musimy do tego podchodzić poważnie i z szacunkiem dla przeciwnika, choć mamy wspaniałą zaliczkę, bez dwóch zdań. Drzwi do ćwierćfinału są otwarte, ale musimy przez nie przejść z koncentracją i respektem. Takie jest nasze zadanie - powiedział przed wylotem prezes klubu Karl-Heinz Rummenigge. Źródło: DE RTL TV/x-news