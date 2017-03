Guardiola broni Kloppa: Media mordują trenerów. Wideo

Juergen Klopp znalazł się w ogniu krytyki ze względu na złe wyniki Liverpoolu w ostatnich meczach. W obronie szkoleniowca "The Reds" stanął Pep Guardiola. - Media nie mają szacunku dla trenerów. Mordują ich, a ja nie chcę zostać zabity. Dlatego wystawiłem przeciwko Huddersfield możliwie mocny skład. Ludzie, pozwólmy im decydować o tym, co jest najlepsze dla zespołu, bo to oni znają piłkarzy. Byłem zły po tym, co spotkało Juergena Kloppa. Żaden z was nie wie dokładnie, co się dzieje w szatni, a już na pewno nie wiecie tego lepiej od trenera - powiedział trener Manchesteru City. Źródło: Press Association/x-news