Mocne słowa byłego trenera Legii o Tomaszu Necidzie. Wideo

Tomas Necid miał być istotnym wzmocnieniem ataku Legii Warszawa na wiosnę. Czech który został wypożyczony do końca sezonu z Burasporu, na razie nie spełnia pokładanych w nim nadziei. W pięciu występach w barwach mistrza Polski nie strzelił jeszcze gola. - Jego przyjście to pomyłka. To jest chłopak, który musi jeszcze ciężko popracować. Na razie nie nadaje się do gry. O takich zawodnikach mówiło się w piłce "Stojanow" - powiedział Janusz Wójcik, były trener Legii. Źródło: Press Focus/x-news