Zlatan Ibrahimović jak Andrzej Szarmach? Wideo

Zlatan Ibrahimović jak Andrzej Szarmach? Eric Cantona, legenda Manchesteru United, przyznał w rozmowie z klubową telewizją "Czerwonych Diabłów", że szwedzki napastnik przypomina mu pod pewnymi względami byłego reprezentanta Polski. - Pamiętam, że kiedy miałem 17 lat, grałem z Andrzejem Szarmachem. To był Polak, który wystąpił w dwóch półfinałach mistrzostw świata. Był świetnym zawodnikiem i bardzo mi pomagał. Pamiętałem to i obiecałem sobie, że kiedy będę starszy, postaram się robić to samo. I jestem przekonany, że Ibrahimović tak robi. Jest bardzo pomocny dla młodszych piłkarzy, ponieważ jest wspaniałym graczem z silną osobowością. Ważną rzeczą jest posiadanie doświadczonego futbolisty, który daje przykład innym - powiedział Cantona. Źródło: Press Focus/x-news