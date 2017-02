Holenderska policja przygotowuje się na kibiców Legii Warszawa. Wideo

W czwartek (23.02) Legia Warszawa zmierzy się w Amsterdamie z Ajaksem w rewanżowym meczu 1/16 finału Ligi Europy. Do spotkania w równym stopniu co piłkarze, przygotowują się holenderskie służby porządkowe. Dziennikarze "NRC" podkreślają, że na mecz przybędzie ponad 2600 "wyjątkowo groźnych" kibiców. Holenderska policja przygotowania do meczu rozpoczęła na długo przed pierwszym gwizdkiem, wychodząc z założenia, że kluczem do zapewnienia spokoju będzie prewencja. W centrum miasta wyznaczono wiele "stref bezpieczeństwa", w których funkcjonariusze będą zatrzymywali i przeszukiwali podejrzanie wyglądających fanów. Ponadto zwiększone zostaną siły porządkowe - tak w bezpośrednim otoczeniu stadionu, jak i na samym obiekcie. Strach policji i ochrony potęguje fakt, iż fani Legii od wielu lat przyjaźnią się z cieszącymi się złą sławą sympatykami ADO Den Haag. Źródło: Press Focus/x-news