Włoskie kluby zainteresowane pozyskaniem Grzegorza Krychowiaka. Wideo

Wszystko wskazuje na to, że Grzegorz Krychowiak nie zagrzeje dłużej miejsca w Paris Saint-Germain. Polak nie mieści się do składu meczowego i coraz więcej wskazuje na to, że latem zmieni otoczenie. Według serwisu "calciomercato24.com" Polakiem zainteresowane są włoskie kluby m.in. AC Milan. - Pieniądze na Krychowiaka się znajdą. Na takich piłkarzy włoskie kluby stać. Tym bardziej, że po słabym sezonie sam zawodnik będzie musiał zejść w negocjacjach półkę niżej. Krychowiak nie ma nazwiska, które we Włoszech wszystkich stawiałoby do pionu. Kibice będą liczyli na coś więcej. Byłby jednym z wielu, a dopiero później musiałby pokazać, że jest wart gry w takim klubie jak AC Milan - powiedział Tomasz Lipiński, komentetor nc+. Źródło: Press Focus/x-news