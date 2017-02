Rewelacja Bundesligi nie zagra w LM przez przepisy UEFA? Wideo

Rewelacyjny beniaminek Bundesligi może mieć problemy z grą w europejskich pucharach. RB Lipsk jest na dobrej drodze do awansu do Ligi Mistrzów, ale te plany mogą pokrzyżować przepisy UEFA. Według informacji "Salzburger Nachrichten" federacja zasygnalizowała już producentowi napoju energetycznego, że w europejskich pucharach może grać tylko jeden klub należący do danego właściciela. Bliski wywalczenia awansu do eliminacji Ligi Mistrzów jest także Red Bull Salzburg, który prowadzi w tabeli austriackiej Bundesligi. I to właśnie klub z Salzburga stałby na uprzywilejowanej pozycji w UEFA. Źródło: Press Focus/x-news