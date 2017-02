Pep Guardiola przed meczem z AS Monaco. Wideo

We wtorek 21 lutego Manchester City podejmie AS Monaco w pierwszym meczu tych drużyn w 1/8 finału Ligi Mistrzów. - Nie potrzebuję meczu takiego, jak ten Barcelony z PSG, żeby zdawać sobie sprawę, jak dobra jest francuska piłka i jak fizycznie tam grają. Moja opinia na temat Monaco przed porażką Barcelony i po niej pozostaje taka sama. W Lidze Mistrzów musisz rozegrać 180 minut na najwyższym poziomie, a mimo to każdy może cię wtedy pokonać - powiedział Pep Guardiola, trener Manchesteru City. Źródło: Press Association/x-news