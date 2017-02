Ezequiel Lavezzi największym transferowym niewypałem? Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Ezequiel Lavezzi, były zawodnik między innymi Napoli i Paris Saint-Germain, był jednym z pierwszych piłkarzy ze światowego topu, który zdecydował się na transfer do Chin. 12 lutego Argentyńczykowi minął dokładnie rok od momentu przejścia do Hebei China Fortune. Od tego czasu 31-latek imponuje wyłącznie... stanem konta bankowego. Lavezzi zarobił ponad 24 miliony euro, co jest fantastycznym wynikiem, biorąc pod uwagę to, iż na boisku spędził w dziesięciu meczach raptem 775 minut i nie strzelił ani jednego gola. Źródło: Press Focus/x-news