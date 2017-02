Trener Hull City przed meczem z Arsenalem. Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

W 24. kolejce Premier League Hull City Kamila Grosickiego uda się do Londynu na mecz z Arsenalem. - Zagramy na pięknym stadionie z bardzo dobrą drużyną. Co prawda Arsenal miał ostatnio dwa gorsze mecze, ale wciąż to mocny zespół. Mam dobre wspomnienia z Emirates Stadium, kiedy to podczas pracy w Olympiakosie pokonaliśmy „Kanonierów”. Osiągnęliśmy wtedy dobry rezultat, ale teraz znajduję się w innej sytuacji. To są inne drużyny i inne rozgrywki. Zawsze miło jest jednak wygrać na Emirates Stadium. Wierzę, że uda nam się utrzymać dobrą formę - powiedział Marco Silva. Źródło: Press Association/x-news