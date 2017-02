Jose Mourinho po zwycięstwie z Leicester City. Wideo

Manchester United wygrał na wyjeździe z Leicester City 3-0 w spotkaniu 24. kolejki Premier League. - Nie wykorzystaliśmy co prawda pierwszej dobrej okazji do zdobycia bramki, ale w trzech kolejnych sytuacjach piłka wpadała do siatki. Taka była historia tego meczu. Nie zagraliśmy wcale lepiej niż w wielu innych spotkaniach - powiedział trener "Czerwonych Diabłów" Jose Mourinho. Źródło: Press Association/x-news